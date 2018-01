A nova revolução do BitTorrent Com cerca de 160 milhões de usuários em todo o mundo, o BitTorrent é hoje o sistema de troca de arquivos mais popular da rede mundial. Surgido em 2001, ele revolucionou a troca de arquivos pela internet e quer agora expandir os seus domínios para além dos computadores indo para a sua TV. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste sábado no Estado. Mas enquanto o BitTorrent não chega ao seu aparelho de TV clique aqui e descubra como usá-lo por meio do seu computador. E mais, juntando o conhecido sistema de troca de arquivos com o RSS (Really Simple Syndication) que é uma espécie de transmissão automática, você pode, por exemplo, programar o seu computador para baixar sozinho os novos episódios de um programa ou as novas músicas colocadas em um determinado site. Porém para aqueles que desejam ver vídeos baixados da rede diretamente na tela da TV há algumas opções disponíveis no mercado. O destaque fica para a recém-lançada AppleTV, capaz de acessar todo o seu acervo de vídeos, músicas e fotos guardado no computador via conexão Wi-Fi. O serviço só funciona nos EUA, por enquanto. Leia mais no Link: Entenda o BitTorrent BitTorrent acelera download Aprenda o glossário do BitTorrent Dê uma turbinada na troca de arquivos Aprenda a evitar vírus e outros tipos de risco Faça seus downloads sem desperdício iTunes vende filmes de grandes estúdios