‘A ordem no ‘Estado’ e no ‘JT’ era apurar e publicar’

Censura. "Não fomos informados de que haveria censura. Nós supusemos que, como estava acontecendo aquilo, estavam apreendendo a edição do Estado por causa do editorial Instituições em Frangalhos."

Bombas. "As duas bombas que puseram no jornal - na Rua Major Quedinho -, na nossa interpretação partiram da linha dura da Revolução, inconformada com a independência que o jornal vinha demonstrando - a independência não, a insubordinação - de não atender aos telefonemas sugerindo que essa ou aquela matéria não podia ser publicada. A última bomba, já neste prédio aqui (atual sede do Grupo Estado, no Bairro do Limão), essa eu não sei quem pôs. Acho que podem ter sido inimigos nossos da esquerda. Foi depois de 1976."

Desafio. "A ordem era apurar e publicar. Mesmo porque, se tivesse havido autocensura, não teria acontecido o que aconteceu, que foi a vinda de censores no momento mais crítico e de endurecimento maior da ditadura, no fim do governo Médici."

Fim da censura. "Assim que Geisel assumiu ou na véspera de assumir, chamou o Julio Neto e expôs o projeto dele de abertura democrática, assumindo perante o Julio e o Estado o compromisso de suspender, de acabar com a censura nos jornais. O que acabou fazendo."

Geisel. "Eu queria fazer justiça ao general Geisel. Acho que ele foi muito caluniado. Ele sabia da força que tinha a chamada linha dura. Ele planejou estrategicamente o processo de abertura democrática que permitisse que ele ganhasse a parada contra a linha dura, que estava viva."