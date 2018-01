A papa-estrelas quer mais

Nos próximos dias, a mulher mais estrelada do mundo vai deixar o intimismo da pequena San Pol de Mar, em Maresme (Barcelona), e cair na rede de uma luxuosa cadeia de hotéis. A chef catalã Carme Ruscalleda aceitou o desafio de comandar mais uma cozinha, a do Moments, no primeiro hotel do Mandarin Oriental na Espanha. "Estamos todos muito entusiasmados", diz Carme ao Paladar, por e-mail, de Tóquio. O novo restaurante abre na próxima quinta-feira. Com esta, serão três casas sob seu comando - Carme já cuida do Sant Pau de San Pol de Mar, próximo de Barcelona (três estrelas Michelin), e do de Tóquio (duas estrelas Michelin). A cozinha do Moments seguirá a linha do Sant Pau, que é inspirado na tradição catalã, abusa de técnicas modernas (e também japonesas) e se apoia radicalmente em produtos naturais de qualidade. Mas os pratos serão diferentes. "Vou servir uma escudella barrejada (caldo com pasta, verduras e frango), um arroz molhado com peixes de Maresme e um pombo assado com folhas de cereja japonesa", exemplifica. O projeto é dela, porém quem comandará a nova casa será seu filho, o chef Raül Balam. Carme diz que é importante "não deixar que os sabores maternos da comida se percam", mas acredita que "a cozinha é uma cultura que avança em qualidade e técnica". Sobre suas estrelas Michelin, afirma que seu valor foi ter atraído ao Sant Pau grandes gourmets. Antes de estrear um prato, elabora com sua equipe uma lista com o que há de melhor na estação. Busca, então, o que chama de jogo gustativo e o equilíbrio do prato. "E também um pouco de divertimento. Agora estamos trabalhando em um prato inspirado em uma canção de Julio Iglesias que fala de bacalhau." Há dois anos, na edição de fim de ano, o Paladar publicou a receita de uma sobremesa composta por oito planetas, o Sol e a Lua, numa perfeita e doce simulação do sistema solar. Lembra? Pois era uma criação desta chef cinco estrelas. Informações no site do hotel Mandarin Oriental . G.T.N