A pele que habito

“Não quero escondê-lo”, disse Deborah Colker. Essa frase não representa um gesto coreográfico de seu novo espetáculo, mas um grito contra quem se espantou com o corpo de seu neto. Ele se chama Theo e tem 4 anos. Mesmo miúdo, foi capaz de entender que algo estranho se passava no interior do avião que partiria de Salvador para o Rio de Janeiro. A pele de Theo é frágil, forma bolhas e descama. A avó fez questão de exibir o rosto da criança, recusando-se a reduzi-lo às manchas que falsamente explicariam a versão da companhia aérea para o incidente. Sem trégua, o menino e sua família foram importunados pelo comandante, por comissários e por médicos da Infraero – um batalhão em perseguição ao corpo manchado. Diagnósticos, laudos e atestados foram demandados sobre a verdade dos sinais; uma inquisição em nome de um texto torto chamado de “regras da companhia”.

Theo tem uma doença com um nome diferente – epidermólise bolhosa. Para os que se preocupam antes com o bem-estar dos outros que com o da criança, os manuais de medicina são claros em dizer que a doença não é contagiosa. Mas o fantasma que incomodava a tripulação não era a saúde pública, e sim o que alimenta o estigma pelo corpo incomum. Enquanto o medo atiçava as fantasias do contágio, Theo e a avó inventavam fantasias de super-heróis no espaço – uma realidade existiria além daquela, disse a avó, a forma que encontrou para protegê-lo do tumulto. A força policial foi chamada para impor a lei de invisibilidade ao pequeno corpo que insistiam em se exibir. O batalhão do medo tentou reduzir Theo às bolhas e à pele que descama, ignorando a criança que viaja, vai à escola e gosta de brincar. Por isso, o anúncio da avó é uma subversão do destino imposto pelo estigma: Theo não viverá escondido. Ele vai existir no mundo. Os outros que acostumem seus olhos.

A reação de Deborah Colker foi a de uma mulher que vive em um mundo que discrimina as marcas do corpo. Ela protegeu seu neto de um evento de discriminação, mas nem sempre estará a seu lado para garantir que o respeitem. Todos os ingredientes da discriminação pelo corpo foram acionados pela cena pública – abjeção, medo de contágio, desejo de que o outro singular não exista. A família resistiu e outros passageiros se uniram em um coro de indignação: Theo não desceria do avião; ele estaria entre os comuns. A ele seria garantido o direito mais básico da existência, o de estar no mundo livre da repulsa de desconhecidos. Mas nem sempre o sujeito é capaz de resistir à rejeição de sentir-se repugnante ao olhar do outro. Essa é a longa história do racismo e da homofobia, duas formas perversas de opressão ao corpo. E, para minha angústia, o léxico da língua portuguesa não me socorre. Não encontro uma palavra para qualificar a discriminação sofrida por Theo.

A ausência de palavras é um sinal do esconderijo em que vivem os sujeitos singularizados pela doença ou pela deficiência. Eles não estão no mundo, pois vivem encobertos pelo estigma que se justifica como uma medida de proteção a quem sofre. A companhia aérea ensaiou defender sua posição como um gesto de cuidado com a família e os passageiros. Alguns médicos sustentaram a importância de Theo carregar consigo um laudo que comprovasse não ser seu corpo uma ameaça pública. Esta é a verdadeira perversão do estigma : localiza no indivíduo a origem da rejeição e devolve para o próprio sujeito o dever de proteger-se. Assim funciona a cruel lógica da repugnância: Theo e outras crianças com singularidades corporais não precisam ser autorizadas para o convívio público, por isso laudos médicos, ao invés de passaportes para a liberdade, são como prisões existenciais. Theo não é um diagnóstico – é uma criança. Suas manchas são circunstâncias de sua existência, assim como tantos outros sinais corporais que definem o humano.

Theo não terá como viver em outra pele. A medicina ainda não sabe como fazer desaparecer as bolhas intrusas. Mas não é essa pequena criatura quem precisa temer o corpo para além dos incômodos que a doença possa lhe causar. Ele e outras crianças precisam estar no mundo, esse vasto universo em que todos devem ser acolhidos, independentemente dos corpos que habitam. Há algo de muito errado no enredo que reduz nossos corpos às marcas que nos individualizam e, mais ainda, no que as descreve como estigmas. Se todos os corpos carregam suas marcas, é a moral da repugnância quem as classifica como estigmas indesejáveis. O insulto da família de Colker não foi ameaçar a saúde de outras pessoas, mas desafiar a moral que busca envergonhar os corpos singulares. A história de Theo não é um caso de mal-entendido médico, mas um capítulo da injusta discriminação ao corpo.

* DEBORA DINIZ É ANTROPÓLOGA, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E PESQUISADORA DA ANIS – INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO