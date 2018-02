A pilha de batata

Poucos se lembram, mas foi utilizando músculos de sapos que Luigi Galvani descobriu, em 1791, o princípio físico que levou Alessandro Volta a desenvolver a primeira pilha em 1800. Desde então, dependemos cada vez mais das pilhas. Elas estão em nossos relógios, celulares, lanternas e marca-passos. Durante o século 20, em muitas escolas os alunos construíam pilhas. Um dos experimentos populares consistia em cortar um cubo de batata com aproximadamente 2 cm de lado, colocar em faces opostas do cubo uma placa de zinco e uma de cobre (os chamados eletrodos). Por fim, o professor ligava um fio a cada eletrodo e conectava os fios a uma minúscula lâmpada de lanterna. Para espanto geral dos alunos (eu entre eles), o filamento da lâmpada emitia uma luz muito fraca. Obtida a atenção dos alunos, discutíamos o peixe elétrico e as reações químicas de oxidação e redução, que são o princípio do funcionamento das pilhas e baterias.

Agora, cientistas da Universidade de Jerusalém e da Universidade da Califórnia resolveram utilizar os métodos modernos de caracterização de pilhas para produzir uma pilha barata, biodegradável e capaz de fornecer um pouco de eletricidade para o 1,6 bilhão de pessoas sem rede elétrica. A escolha da batata se deve ao fato de ela ser produzida em 130 países e ser uma das principais fontes de alimento para grande parte da população sem eletricidade. A batata é o quarto alimento mais importante para a humanidade, depois do milho, do trigo e do arroz. O mundo produz 320 milhões de toneladas de batatas por ano.

A grande descoberta feita por esses cientistas é que, se rompermos as membranas que existem em volta das células presentes na batata, a capacidade de ela produzir eletricidade aumenta dez vezes. De início, eles usaram um processo chamado eletroporação para destruir as membranas, mas logo descobriram que o mesmo resultado era obtido cozinhando as batatas.

Uma pilha de batata feita com um cubo de 5 cm de lado pode produzir 0,9 V de tensão. Se conectarmos a ela uma lâmpada com 300 ohms de resistência, a batata crua produz, durante 20 horas, 20 micro watts. Mas, se a batata for cozida, essa mesma pilha pode produzir 200 microwatts durante as mesmas 20 horas. Parece pouco, se lembrarmos que as lâmpadas que utilizamos em nossas casas consomem entre 40 e 100 watts.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas há outro desenvolvimento tecnológico que pode ser combinado com as pilhas de batata. São as lâmpadas LED (light-emitting diode) presentes nas novas televisões. Essas lâmpadas, que vêm sendo desenvolvidas nos últimos 40 anos, produzem muito mais luz com muito menos eletricidade. Desde 1970, a quantidade de luz emitida por watt de energia gasta por lâmpadas LED aumentou 100 mil vezes.

Utilizando cinco blocos de batata cozida, eletrodos de zinco e cobre e duas lâmpadas LED, os cientistas construíram uma lanterna capaz de iluminar um pequeno quarto por 20 horas.

A grande vantagem desse sistema de iluminação é que ele utiliza material abundante, produzido localmente e que não necessita ser reciclado. O único risco é que a batata, após ter sido utilizada como pilha, vai conter aproximadamente 1 miligrama de zinco. Mas, como se acredita que a dose a partir da qual o zinco é prejudicial à saúde é de 15 miligramas por dia, valeria a pena estudar se seria saudável comermos, no café da manhã, a pilha utilizada durante a noite.

Mas se você imagina que essa eletricidade que custa R$ 16 por kWh é a solução definitiva, você deve examinar sua conta de luz e descobrir quanto paga pela eletricidade em sua casa. Eu pago R$ 0,29 por kWh. Conectar todas as casas à rede elétrica ainda é uma solução mais barata que a pilha de batata.

BIÓLOGO

MAIS INFORMAÇÕES: ZN/CU-VEGETATIVE BATTERIES, BIOELETRICAL CHARACTERIZATIONS, AND PRIMARY COST ANALYSES. J. RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, VOL. 2, 033101, 2010