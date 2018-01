A praia é show!

Para quem está de férias, um feriado em janeiro passa quase despercebido. Mas para quem trabalha, pode ser a única chance de curtir a praia no verão. Mesmo que, em três dias, tudo volte ao normal, aproveite para se livrar da cor de escritório numa programação do tipo dois em um: praia durante o dia e shows (na areia) durante a noite. São apresentações que vão do axé ao rock, com ingressos grátis ou que custam até R$ 80. Amanhã (25) e sábado (26), as cantoras Ana Carolina e Vanessa da Mata dominam o palco do Canto Pro Mar, no Guarujá (R. Marjory da Silva Prado, 1.100, Pernambuco. 20h. R$ 60). Na mesma praia, o clima de carnaval é antecipado pelos shows de Araketu, Jammil e Uma Noites e Jeito Moleque. Já os roqueiros podem escolher entre Tihuana e Pitty em São Sebastião. Boa praia. Baianos na folia pré-carnaval Dois grupos baianos de axé vão sacudir os foliões do Guarujá no sábado (26), antes do carnaval chegar: Ara Ketu, com sua nova formação, e Jammil e Uma Noites. A banda de pagode Jeito Moleque abre o show. Estádio Municipal Antônio Fernandes. R. Braselina Desidérios, s/nº, Jd. Helena Maria, (11) 3885-5511. 22h. R$ 80. Estac.: R$ 30. ‘Hendrix’ na Riviera Quem pode esticar o feriado não deve perder a apresentação do guitarrista Lanny Gordon, também chamado de Jimi Hendrix brasileiro, que exibe seus riffs pelo palco do Espaço Veja SP na quinta (30). No sábado (26), Léo Jaime apresenta seu repertório. Av. Riviera, s/nº, Riviera de São Lourenço. 14h/24h (shows a partir das 20h). Pagode grátis Os fãs do Inimigos da HP não pagam nada para vê-los amanhã (25) em São Vicente. Basta retirar os ingressos nos postos de informação turística do Careca e da Praia do Itararé. Na quarta (30), a banda toca na Enseada de Bertioga. Arena da Praia do Gonzaguinha. 6ª (25), 20h. Grátis. Praia da Enseada. Av. Tomé de Souza, 130, Bertioga. 4ª (30), 22h. Pop ou forró? Wanessa Camargo canta ‘Não Tô Pronta Pra Perdoar’ e outras músicas do seu último álbum, ‘Total Wanessa’, amanhã (25) em Mongaguá. No dia seguinte, o mesmo palco recebe o forró animado do grupo Calcinha Preta. Os shows são grátis. Praia do Centro, s/nº. 6ª, 21h30. Grátis. Ao som do ‘bonde elétrico’ No sábado (26), o bonde histórico de Santos ganha fantasia e arrasta foliões. A 8ª edição do Carnabonde homenageia o centenário da imigração japonesa no Brasil. Terminado o percurso do ‘trio elétrico’, a festa continua na praça ao som de marchinhas e sambas antigos. Pça. Mauá, Centro, sáb. (26), 16h. Grátis. A praia vai tremer Um som mais visceral aparece no evento Verão Tem Mais Emoção, de São Sebastião, para ouvir - de graça e de perto -, a voz marcante da cantora Pitty, no sábado (26). No domingo (27), sinta todo o peso da guitarra da banda Tihuana. R. da Praia, s/nº, (12) 3896- 2060, São Sebastião. Sáb., e dom., 22h. Grátis. Forró de grife O pagode do Bokaloka anima os turistas em Peruíbe amanhã (25). No sábado (26), o forró do Falamansa encerra a temporada de shows de verão com sucessos do disco ‘Segue a Vida’ e canções antigas como ‘Xote dos Milagres’. Praia do Centro, em frente ao prédio redondo (o único da orla). 6ª e sáb, 22h. Grátis. Choro e brisa Se você quer ficar longe da muvuca dos grandes shows, pode curtir o Chorinho no Aquário, em Santos. No sábado (26), outra opção com Choro de Ouro no palco quase na areia. Av. Bartolomeu de Gusmão, s/nº, Ponta da Praia. Sáb. (26), 19h. Grátis. Banco e viola Na praia de Caraguatatuba, o evento Coreto em Sol traz bandas e grupos regionais que se revezam para tocar MPB, chorinho, jazz, blues e viola. Pça. Dr. Cândido Motta, s/nº, (12) 3883-9980, Caraguá. 6ª, sáb., e dom., 20h30.