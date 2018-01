À prova de furto 1. Senha de logon – Elas são a alternativa mais simples para proteger seu laptop. Crie uma senha para cada um dos usuários. A senha será pedida toda vez que o sistema operacional carregar e novamente quando o computador entrar em modo de hibernação ou espera. Para configurar essa senha de logon no Windows Vista ou XP, vá em Painel de Controle e, depois, em Controle de Contas de Usuário. Clique em Criar senha para este usuário. Digite a senha duas vezes e uma frase que o ajude a lembrar do código. Após preencher os campos, basta clicar em OK. Ao reiniciar a máquina, a senha será pedida. 2. Senhas em pastas ou arquivos individuais – Se você acha incômodo ter de digitar uma senha toda vez que ligar a máquina, pode optar por proteger apenas as pastas que contenham arquivos mais sigilosos. Crie ou separe uma pasta – como a Meus Documentos, por exemplo – para guardar arquivos sensíveis como relatórios profissionais, fotografias mais pessoais que não devem cair na rede ou mesmo senhas de bancos. Em seguida, se utilizar o Windows XP ou o Vista, baixe e instale o WinSesame (www.aragonsoft.com). O programa criará uma espécie de porta com tranca ao redor da pasta escolhida. Funciona assim: clique sobre o que deve ser protegido com o botão direito do mouse e escolha no menu a opção Lock (trancar). Informe uma senha e confirme. A pasta "trancada" ganhará o ícone de um cadeado. Caso queira ver ou editar seu conteúdo, deverá digitar a senha. Ao fazer isso, abrirá a porta e precisará repetir a operação de trancamento quando tiver concluído as alterações. Outra opção é a criação de arquivos compactados (.zip) com senha para assegurar a confidencialidade dos dados. 3. Criptografia – Tanto o Windows Vista como o Windows XP trazem embutidos um algoritmo para criptografar arquivos. Soa complicado, mas essas palavrinhas significam apenas "regras" e "embaralhamento". Ou seja, sem nenhum custo extra é possível garantir que os seus arquivos sejam apenas vistos e alterados por você, mesmo que alguém roube a sua máquina e consiga porventura (e com paciência, já que senhas de 8 a 12 caracteres demoram meses ou anos até serem quebradas por softwares que testam todas as combinações) destruir a sua senha de logon. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta considerada sensível e, na janela aberta, selecione o botão Avançado. Depois, marque a caixa Criptografar conteúdo para maior segurança. O chamado Sistema de Criptografia de Arquivos (Encrypting File System ou EFS) está disponível nas versões Business, Ultimate e Enterprise do Windows XP e Vista. 4. Backup – Os backups garantem que seus dados possam ser recuperados, seja no caso da perda definitiva do notebook ou o esquecimento de senhas. O ideal é que os dados sejam periodicamente copiados em pelo menos dois lugares diferentes. A redundância garante que, caso exista um acidente – incêndio, furto ou dano por erro de gravação – com um dos backups, ainda haja chance de recuperação dos dados. É preciso tratar dos backups com o mesmo cuidado destinado aos arquivos originais e até, no caso de dados vitais, guardá-los fisicamente em um cofre. 5. Seguro – É possível simular quanto custará o seguro de seu notebook em www.seguronotebooks.com.br. O serviço oferecido pela Porto Seguro cobre, além de furtos e roubos, acidentes no trânsito que danifiquem a máquina, panes elétricas ou provocadas por incêndios, explosões e desastres naturais. "Nos últimos anos vimos um crescimento representativo da contratação de seguros de notebooks. Oferecemos o serviço há dez anos e hoje temos 60 mil equipamentos protegidos no Brasil", conta Edson Frizzarim. O problema é que a cobertura vale apenas em território nacional.