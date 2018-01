A revolução já está sendo televisionada

Todo mundo ouviu falar da greve dos roteiristas de Hollywood, que já dura três meses. Uma das principais exigências deles é obter maior participação nos lucros da distribuição de filmes e seriados por meio das "novas mídias". Os roteiristas de Lost não escrevem apenas o material exibido na TV. Já fizeram "mobisódios", pequenos episódios para serem vistos em celulares, e ajudaram a criar games de realidade alternativa e até um jogo para iPod baseados no seriado. Há bastante tempo os responsáveis pelo programa se preocupam em oferecer conteúdo extra na rede – mesmo que gratuitamente. Ou seja: a produção de Lost percebeu que o futuro da TV definitivamente passa pela web. Os produtores sabem que quem assiste o seriado não é o "Homer" do William Bonner. Em 2005, o apresentador global se referiu ao chefe da família Simpson para descrever o telespectador do Jornal Nacional, que se contenta em ficar no sofá, apenas consumindo aquilo que lhe é mostrado na tela. ESPECTADOR 2.0 O fã de Lost é o "espectador 2.0", que quer interagir com a história e faz isso pela internet. Não é à toa que a série tem se especializado em inserir os chamados "easter eggs" (pistas escondidas) no meio das cenas. Quem vê Lost não assiste a cada episódio apenas uma vez, e sim várias, pois sempre é possível descobrir mais uma informação que ajude a decifrar o que acontece na misteriosa ilha. Um exemplo de "easter egg" foi exibido no final da terceira temporada. Havia a expectativa de que finalmente a série revelaria se Jacob, o líder dos Outros, de fato existia. A cena, exibida de relance, só permitiu ver uma sombra de Jacob, mas fãs tiveram a paciência de pausar a imagem, salvá-la no micro e repeti-la em câmera lenta. Para alguns, o vulto era de Christian Shephard, o falecido pai de Jack. Para outros, Locke no futuro! O debate invadiu fóruns, comunidades e blogs e serviu para aumentar o poder midiático de Lost. Outro exemplo de como é importante a relação entre os fãs e os criadores da série é o podcast (programa de rádio baixado pela internet) oficial de Lost. Nele, os produtores Carlton Cuse e Damon Lindelof comentam o episódio que acabou de ir ao ar e respondem às milhares de teorias enviadas pelos fanáticos espectadores. Já o fórum The Fuselage(www.thefuselage.com) foi criado pelo setor de criação de Lost para os profissionais da equipe trocarem figurinhas com os seguidores da série. REALIDADE ALTERNATIVA Outra experiência bem-sucedida de como deve ser um programa de TV do futuro são os games de realidade alternativa (em inglês, ARGs) Lost Experience, de 2006, e o Find 815, que terminou na semana passada. ARG é um jogo de ficção interativa que se utiliza de elementos do mundo real. No caso de Lost, é uma ficção dentro de uma ficção. O desafio de Lost Experience era desvendar os mistérios por trás da Fundação Hanso, responsável por financiar a Iniciativa Dharma. Quem apenas assiste à série pela TV sabe apenas que a fundação é um centro de pesquisas que existia na ilha antes dos sobreviventes do vôo 815 terem chegado lá. Mas os jogadores de Lost Experience tiveram acesso a diversas informações sobre a Iniciativa Dharma e ao significado dos onipresentes números malditos. O game se desenrolou em uma plataforma multimídia que usava todas as ferramentas disponíveis na internet, já que dicas eram deixadas em blogs, vídeos do YouTube, podcasts e até mesmo e-mails. Na época, Cuse disse que a internet foi o melhor meio descoberto pelos criadores da série para explicar a história, que já não cabia nos limites do programa de TV. Em Find 815, foram reveladas informações inéditas sobre o navio Black Rock. Assim como no caso do outro ARG, não foi fácil jogá-lo. Em determinado momento era necessário salvar uma imagem, congelá-la e dar um zoom para, então, perceber que ali havia uma palavra. Após uma consulta à Wikipedia, descobria-se que era o nome de um submarino. Em outro momento, números aparentemente embaralhados na verdade eram uma coordenada para se colocar no Google Earth e descobrir a possível localização do barco! Também há rumores de que alguns personagens e mistérios revelados em Find 815 serão importantes para o futuro da trama. Os próprios fãs questionam até que ponto essas informações extras terão mesmo relevância para o desfecho da série. Ou serão apenas parte de uma grande estratégia de marketing para aguçar o interesse pela nova temporada? J.J.Abrams, a mente por trás de Lost, é um expert nesse tipo de estratégia. Para divulgar seu recém-lançado filme Cloverfield, que narra a invasão de Nova York por um monstro, ele disseminou na web durante meses notícias e vídeos sobre um tal "novo Godzilla". Em entrevista ao Link, o professor de televisão da Universidade de Brunel, David Lavery, autor de dois livros sobre Lost, disse que todos esses filhotes da série foram criados para envolver e alimentar os seguidores da "religião Lost". "Séries que no futuro ‘pegarem’ como Lost também precisarão do mesmo tipo de extras para não perderem o público", afirma. É ver para crer.