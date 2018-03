A revolução tecnológica

A carruagem escura que circulava por Londres acompanhada por um pequeno comboio de três ou quatro outras, quase sempre à noite, era um segredo aberto no fim do século 19: a cidade mais importante do mundo sabia que a bordo viajava a rainha Vitória. Ia quase sempre a igrejas anglicanas, ao teatro ou a hospitais beneficentes. Também saía para cumprir funções de monarca. Vitória adotara uma vida discreta desde a morte do marido, Albert, em 1861, e também depois da perda do filho Alfred, em 1889. Todavia, a rainha era uma guerreira.

Interessada na história militar, acompanhou intensamente o conflito contra Zanzibar e a rebelião dos Boeres, na África do Sul. Naquele dia do outono de 1900, Vitória estava sendo levada para conhecer uma arma secreta.

O estaleiro Vickers, de Barron-in-Furness, no litoral norte do país, havia levado para um dique da Marinha Real, no Tâmisa, o primeiro protótipo do que, muito tempo depois, viria a ser o Classe B. Segundo o historiador naval irlandês J. H. Ryan, “a nave deveria provocar grande impressão: toda de metal, tinha a proa esguia, uma torre pequena e suportes para um torpedo e uma mina de contato”. Vitória tinha 90 anos. Ouviu a exposição dos engenheiros, andou ao redor do navio e sentenciou: “Que honra pode haver em atacar sem que seu inimigo possa vê-lo e enfrentá-lo?”

Ryan diz em seu livro, Victoria in War, ainda em elaboração, que os recursos para o projeto foram reduzidos dramaticamente pelo governo. A rainha morreria no ano seguinte. O Classe B só viria a navegar anos mais tarde, pouco antes do começo da Grande Guerra. Os alemães e seus submarinos, desenvolvidos ao longo de uma década, devastariam os mares com as ações combinadas do pequeno U-3 e do grande U-139.

Romantismo. A visão mesclada das referências morais do romantismo, que terminava, e o início da era da tecnologia como referência de desenvolvimento, talvez tenha sido a peculiaridade militar da 1.ª Guerra Mundial. A tropa britânica marchava para o combate vestindo grossas fardas de lã escocesa, camisa de tricoline e usando gravata. Nos pés, as botinas de couro reforçado deixavam vazar para dentro os pregos do solado depois de alguns dias de uso. Nas pernas, polainas de algodão. Seu parceiro, infante francês, marcharia nas cores da bandeira, bleu, blanc, rouge (azul, branco, vermelho), facilitando enormemente o trabalho do mais bem equipado inimigo alemão.

Tanto garbo duraria pouco. A dura realidade do novo perfil da zona de combate imporia a praticidade. O fardamento ganharia calçados mais leves, tecidos como o brim, camisetas e jaquetas. A cabeça seria coberta com capacetes de aço. Sem estilhaços e desviando projéteis disparados de média distância, o índice de mortes seria reduzido em 47% de acordo com avaliação do Almirantado enviada ao Parlamento em agosto de 1915.

O soldado inglês, todavia, poderia estar armado com um fuzil Lewis, de 7.7 mm. Desenhado nos Estados Unidos, o Lewis foi provavelmente a primeira metralhadora leve da história. Atirava em rajadas usando um carregador rotativo. Tinha poder de fogo inédito. Os mais modernos rifles de combate da época eram semiautomáticos, acionados por ferrolho – um pequeno avanço em relação aos modelos de tiro singular.

O conflito de 1914 a 1918 é o primeiro da história no qual a engenharia de armamentos e a tecnologia militar tiveram emprego intensivo e extensivo. Se o advento do avião como vetor de ataque era previsível desde os experimentos bem-sucedidos do brasileiro Santos Dumont – por meio da agilidade de seu melhor projeto, o Demoiselle, de 1907, e dos dirigíveis usados como estação de observação –, o advento do supercanhão francês Creusot, de 134 toneladas, deslocado sobre trilhos, surpreendeu: as granadas de até 700 quilos que disparava atingiam os alvos a distâncias de 16 quilômetros com erro estimado em apenas poucos metros.

Revolução. A chegada do tanque mudou o campo de batalha. A proposta de um foco móvel de fogo pesado, blindado, dotado de metralhadoras, mais um ou dois canhões, e capaz de avançar em terreno irregular alterava doutrinas, consolidava a tese da guerra de movimento e, mais adiante, tornaria obsoleto o conceito da cavalaria. O nome, “tank”, em inglês, aparecia pintado nas grandes caixas de madeira nos quais eram embalados antes de serem transportados por trem, como se fossem grandes tanques de armazenamento de líquidos.

O inventário da inovação técnica nos arsenais da Grande Guerra é imenso, diversificado, bem-sucedido e supera os limites dos tópicos populares. O sincronizador entre a hélice dos primeiros aviões de combate e as metralhadoras de bordo, cujos tiros deveriam passar entre as pás, fez do inventor, o holandês Antony Fokker, um homem rico. Os pilotos dos aviões só se comunicavam com o pessoal de terra por meio de bandeiras e luzes coloridas a curta distância. Especialistas americanos desenvolveram um sistema de rádio telégrafos capaz de orientar todo o tráfego aéreo em um raio de 200 km – as primeiras torres de controle.

Em 1913, pesquisadores da Marinha americana e inglesa apresentaram um VANT, veículo aéreo não tripulado. Uma espécie tosca de drone, era lançado a partir de uma rampa metálica e podia percorrer 90 quilômetros em uma só direção levemente ajustada por uma bússola elétrica.

Doenças no front. Na frente de batalha, a engenharia militar dedicou-se à construção de trincheiras que, além de algum tipo de saneamento, servissem também à instalação de cabos para comunicações e redes de energia. O benefício reduziu o índice de mortes por doenças decorrentes do ambiente insalubre das primeiras valas e inaugurou a integração de serviços de campanha.

A eficiência da luta noturna cresceu com a munição traçadora que emite um pulso luminoso, indicando a sua trajetória.

No oceano, imponência. O primeiro porta-aviões construído para servir de vetor de aeronaves embarcadas, o britânico HMS Furious, entrou em ação em agosto de 1917. Sob um longo convés de voo de respeitáveis 200 metros, abrigava 50 biplanos, armados com bombas de 50 quilos e um torpedo.

As frotas navais passaram a operar em novembro de 1916 dois sistemas decisivos. O hidrofone, que aumentaria enormemente a capacidade da luta antissubmarino, e, na mesma linha, as cargas de profundidade – bombas subaquáticas detonadas por sensores que mediam uma combinação de distância vertical e pressão da água.