A Rossi corre e mostra apartamentos no Second Life A primeira construtora brasileira a anunciar a entrada no mundo virtual do game Second Life foi a Tecnisa (mais sobre essa notícia aqui) Mas a concorrente Rossi, se não foi rápida em entrar/anunciar que entraria no Second Life, foi a primeira a divulgar imagens de um prédio montado dentro do game e que, como jogada de marketing, reproduz as dimensões de um empreendimento da empresa no mundo real, o Brooklin To Live, lançado em São Paulo. Segundo a empresa divulgou, R$ 80 mil no projeto. A exemplo do que será o empreendimento no mundo real, a versão SL do prédio tem espaço gourmet, lounge, salão de festas, sala de ginástica, piscina e quadra. ?Ao comprar um imóvel na vida real o cliente receberá também um imóvel virtual no Second Life, juntamente com um inventário de móveis para fazer testes de decoração e de layout do apartamento. E, ao clicar nos móveis, o cliente terá acesso ao site da Etna para obter informações ou até comprá-los?, explica Rafael Rossi, gerente de marketing institucional da empresa. A Rossi disponibilizou dois corretores virtuais para atender os visitantes da Ilha Rossi Residencial onde o empreendimento está abrigado. Eles estarão à disposição dos visitantes virtuais, que depois de um tour pelo empreendimento serão encaminhados para um corretor no mundo real se ficarem interessados na compra.