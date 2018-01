A sabedoria real de um cozinheiro fictício Dentro do livro O Último Chef Chinês (Suma de Letras, R$ 37,90), da escritora americana Nicole Mones, há outro livro: a história da personagem principal, a crítica gastronômica Maggie McElroy, vem acompanhada das reflexões, ora filosóficas, ora culinárias, de um chef fictício do último imperador da China, Liang Wei. Permeado por apetitosas descrições da mesa chinesa e trechos da sabedoria do "chef imperial", o leitor segue Maggie em viagem à China. Em Pequim, ela se apaixona por Sam Liang, chef sino-americano, com quem descobre a riqueza da cozinha do país. A leitura desse "romance gastronômico" flui de forma bem agradável - com destaque para as divertidas citações do chef Liang Wei. Nicole Mones - a autora na vida real - é especialista em culinária chinesa. Escreve sobre o tema para a revista americana Gourmet desde 1999. E em seu currículo há um trabalho para o Paladar, no ano passado: Nicole indicou restaurantes da China para o caderno.