A taiwanesa HTC lançará rival do iPhone nos EUA

A fabricante taiwanesa de smartphones High Tech Computer (HTC) anunciou na terça-feira que lançará um celular equipado com tela de toque nos Estados Unidos até o final do ano, em um esforço para concorrer com o iPhone, da Apple. O lançamento do HTC Touch nos Estados Unidos vai se seguir à chegada recente do produto ao mercado britânico, disse Peter Chou, presidente-executivo do grupo. O modelo, um celular inteligente que oferece recursos de telefonia e funciona também como organizador pessoal, emprega tecnologia de tela de toque semelhante à do iPhone, que chegará às lojas dos Estados Unidos no final deste mês. "Nós finalmente completamos todas as nossas reviravoltas", disse Chou, em referência à recente transição de sua empresa, que deixou de ser apenas uma produtora terceirizada de celulares para outras companhias e agora leva ao mercado produtos com sua marca.