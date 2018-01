A tecnologia nem sempre favorece o diálogo, diz Bento XVI O papa Bento XVI advertiu ontem que nem sempre as novas tecnologias e os meios de comunicação favorecem as relações pessoais. "Nem sempre neste nosso tempo as novas tecnologias e os meios de comunicação de massa favorecem as relações pessoais, o diálogo sincero, a amizade entre as pessoas", disse o Pontífice ao receber cerca de 5 mil jovens da organização Opus Dei. Aos jovens, vindos de 32 países do mundo para um encontro internacional sobre a cultura e a linguagem dos meios de comunicação, o Papa lhes disse que estes "nem sempre ajudam a cultivar a interioridade do diálogo com Deus". "Para vocês, eu sei bem, que a amizade e o contato com seus conterrâneos representam uma parte importante da vida de cada dia", analisou o Pontífice, que exortou os jovens à amizade com Jesus, "que os conduzirá à abertura com os outros".