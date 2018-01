"A tecnologia serve para ficar mais próximo dos meus filhos" Criador de uma das primeiras revistas especializadas em games do Brasil, a hoje extinta Ação Games (que viveu seus dias de glória durante a década de 90), Duarte admite que atualmente joga muito pouco videogame ("e mal"), além de não acompanhar as novidades na área. A principal e única fonte de informação sobre o assunto é o seu primogênito, Rodrigo, de 16 anos. "Tenho um filho completamente alucinado por games e é por meio dele que fico conhecendo os últimos lançamentos", conta, todo orgulhoso, lembrando que o filhão o fez "andar Los Angeles inteira atrás do Guitar Hero III", o game jogado com uma guitarra. Em um momento de autodepreciação, logo em seguida, Marcelo confessa: "Atualmente eu perco muito feio dele e acabo me sentindo meio humilhado", lembra, com saudades do tempo em que ainda podia perder de propósito. Mas não deu certo nem com a guitarra do GH III? "Péssimo." Mesmo no nível fácil? "Pois é." Saudoso, Duarte se diz fascinado com os consoles de última geração como o Wii – "jogamos tanto a ponto de ficar com os braços doloridos" – e relembra do Donkey Konga, de 2004. "Naquele jogo do tamborzinho eu me saio um pouquinho melhor." ‘VICIADO’ O interesse pela tecnologia na família de Marcelo começa mesmo muito cedo. "Meu filho menor é ‘viciado’ no YouTube." Mas como uma criança de apenas um ano e dez meses conheceu o famoso site de compartilhamento de vídeos? "Um dia a gente decidiu colocá-lo para assistir no YouTube aos desenhinhos de que ele gostava e ele ficou totalmente vidrado." Sorrindo, ele conta: "Quando eu chego em casa, o Antônio fala: ‘Me dá a mão, papai’. Aí ele me leva até o computador, senta no meu colo e fala: ‘Hi-5, Hi-5’ (nome de uma famosa série musical infantil). É a senha para a gente abrir o YouTube, que ele ainda não sabe falar." Já com a sua filha do meio, Beatriz, de 12 anos, Marcelo destaca a troca de músicas que eles fazem entre os seus respectivos iPods e que "despertou o interesse dela e do Rodrigo por outros tipos de músicas". E conclui: "É uma troca: a gente entra no mundo musical deles e eles entram no nosso." Para Marcelo, os pais devem aproveitar o interesse dos filhos pela tecnologia para oferecer outras opções, além das que eles estão acostumados a ter contato. Além disso, ele destaca ainda a felicidade da filha Beatriz ao descobrir que ele havia feito um perfil no Orkut. "Entendo que a tecnologia serve hoje para eu ficar mais perto dos meus filhos", afirma Duarte ao contar que costuma falar com os seus dois filhos mais velhos pelo MSN. Eles não moram juntos. "Às vezes, no Messenger, eu percebo que a nossa conversa rende muito mais do que pelo telefone ou mesmo se falássemos pessoalmente." B.G.