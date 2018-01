A trupe de palhaços invade a internet

Dr. Zinho é apaixonado pelo que faz. Mais que isso: acredita no poder de transformar as pessoas que possam se inspirar no belo trabalho realizado pelos Doutores da Alegria, organização fundada por ele há quase 17 anos. "No dia-a-dia a gente vê tantas vidas sendo desperdiçadas com bobagem... Enquanto isso, no hospital você vê tão pouca vida lutando tanto pra continuar a viver – e as pessoas não têm a dimensão disso", analisa. A partir dessa constatação, Wellington Nogueira – nome verdadeiro de Dr. Zinho – conta que nos últimos anos tem aumentado no grupo, composto por 60 palhaços, o desejo de "compartilhar com as pessoas o que acontecia em nossas visitas." Segundo ele, o convívio com as crianças doentes dentro do hospital mudou para sempre a forma como cada um vê a vida e se relaciona com o mundo. O premiado e bem-sucedido documentário sobre a trupe , dirigido em 2005 pela mulher de Nogueira, Mara Mourão, é talvez o mais conhecido exemplo dessa vontade de estreitar a relação com o público, mostrando a fundo o trabalho dos "besteirologistas", termo pelo qual eles se chamam. Além do filme – e um segundo capítulo está nos planos da trupe –, inúmeras "pequenas e diferentes pílulas", como website, livros, palestras para empresas e espetáculos teatrais, contribuíram para tornar os doutores uma das mais famosas e admiradas organizações do País. A partir deste ano, duas ações online prometem agradar aos admiradores do projeto e atrair novos simpatizantes. A primeira delas refere-se ao recém-lançado canal TV dos Doutores da Alegria no YouTube, que segundo Nogueira "veio para mostrar o outro lado da gente: o que as pessoas não estão acostumadas a ver". Na última sexta-feira já havia 38 vídeos postados no canal. A maioria são trechos de espetáculos do grupo, como o Midnight Clowns e o Inventário, que já foram assistidos nos palcos por mais de 20 mil espectadores. Há ainda gravações de rodas artísticas realizadas em hospitais e cenas do último Bloco do Miolo Mole, organizado pelos doutores de Recife, entre outras imagens. Além de São Paulo e da capital pernambucana, o projeto atua em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em breve a organização promete postar vídeos com apresentações dos palhaços pelas cidades onde atua, bem como gerar conteúdo exclusivo para o canal. Mas e imagens de visitas, como as mostradas no documentário? Nogueira afirma que pensa nessa possibilidade, mas há dificuldades em fazer a captação dessas imagens: "Temos de contornar o problema de ter outras pessoas e uma câmera junto com os doutores, não expor nenhuma criança e, o mais complicado, obter a autorização dos pais para gravar e exibir as imagens". E filmar as visitas usando telefones celulares? Talvez sejam menos evasivos e mais facilmente aceito pelos pequenos... Nogueira assume nunca ter pensado nessa idéia, porém aproveita para contar o que ele chama de fantasia: "Queria mesmo é que uma câmera fosse junto com o olhar do palhaço, passando para o público as emoções vividas pelos ‘besteirologistas’". Além do canal no YouTube, o grupo se prepara para lançar oficialmente um blog – apresentado em primeira mão para o Link, já está no ar, porém ainda em fase de testes. Nele, os palhaços irão "relatar suas impressões e vivências nos hospitais, bem como um pouco da relação existente entre os seus colegas ‘besteirologistas’", explica Nogueira. Os palhaços que trabalham em duplas ou trios fixos visitam um mesmo hospital ao longo de um ano, duas vezes por semana, sempre no mesmo horário. Todas essas iniciativas vêm para "não só tentarmos passar a nossa mensagem através de pequenas e diferentes pílulas, como também, para atender uma demanda do público que quer saber mais sobre o nosso trabalho", conta Nogueira. E torce: "Quem sabe a nossa mensagem ficando mais ampla a gente não comece a ver alguma coisa mudar em termos de sociedade." CASO ANTIGO Na verdade, o caso dos Doutores da Alegria com a internet é antigo. O site oficial da trupe (www.doutoresdaalegria.org.br) tem mais de 10 anos. Lá é possível encontrar, entre muitas outras informações, estudos que buscam quantificar o resultado da ação dos palhaços na recuperação de pacientes, bem como toda a história dos doutores e fotos dos besteirologistas. Além disso, os interessados podem comprar produtos dos doutores e fazer doações. "Fomos apontados por um estudo da FGV como a primeira ONG no Brasil a captar sócios-mantenedores através da internet", orgulha-se o palhaço. Após um início difícil, em apenas quatro anos de existência (a fundação começou em setembro de 1991), a trupe de médicos-palhaços conseguiu um primeiro grande patrocinador. De lá para cá muita coisa mudou. Hoje os Doutores contam com uma receita superior a R$ 5 milhões. Apenas no ano passado os "besteirologistas" fizeram mais de 78 mil visitas. Apesar de todos os avanços – ou talvez em virtude deles – Nogueira sonha em transformar a atividade que inaugurou no País em uma profissão no futuro. Especialista na arte de brincar, Wellington, que se diz apaixonado por tecnologia e classifica traquitanas como iPod e smartphones de "brinquedos de adultos", faz uma ressalva ao ser questionado sobre o seu ponto de vista sobre as brincadeiras infantis, cada vez mais substituídas por recursos tecnológicos, como o videogame e o computador. "Entendo que o importante é não terceirizar nossos relacionamentos, principalmente com as crianças, para a tecnologia. O certo é usá-la como uma ferramenta a mais para agregar na brincadeira", ensina o doutor, que é pai de um menino de 9 anos. Os doutores pensam ainda em criar conteúdo especifico para celulares, que podem variar de vídeos até joguinhos. O problema, reflete Nogueira, "é que as empresas nos procuram com uma idéia muito superficial dos Doutores, e nós queremos algo mais aprofundado. O grupo está completamente aberto para conversas."Entendo apenas que precisamos criar um jogo em que seja possível a criança aprender alguma lição – algo que vá além do jogo puro e simples." Um jeito diferente de ver o mundo. A frase pode ser clichê, mas sintetiza a mensagem que os Doutores da Alegria querem passar através de todas as suas iniciativas – seja na internet ou fora dela. "Acho que o grande desafio da gente com a rede e a tecnologia é tentar passar para as pessoas nossa forma de ver o mundo através dessas outras ferramentas. Além, é claro... de fazer as pessoas rirem de si mesmas", sorri Nogueira. 