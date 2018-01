A TV digital que cabe na palma da mão

Uma nova tendência foi apontada no Mobile World Congress com o lançamentos de diversos modelos de telefones que transmitem TV digital. O recurso não é novidade no mercado asiático, onde já é comum ver pessoas assistindo à televisão no celular. Agora os aparelhos lançados na feira são voltados para a Europa, no padrão DVB-H, e isso mostra que em 2008 os fabricantes estão comprometidos em expandir as vendas de celulares para assistir TV digital. No Mobile World Congress, o Brasil por enquanto ficou de fora dos olhos dos fabricantes, já que o padrão de TV digital usado por aqui é o japonês (ISDB-T). Apesar disso, o País também deve ganhar este ano modelos para assistir TV. A Samsung é uma das empresas que já prometeu lançar um modelo desse tipo no Brasil. Tudo vai depender da aceitação das operadoras a esses celulares, já que os seus clientes não teriam de pagar nada para assistir TV digital no celular. Além disso, com a chegada do 3G no Brasil, as operadoras começaram a investir em serviços próprios de TV, o que deve gerar resistência aos celulares com TV digital. A Claro, por exemplo, que inaugurou sua rede 3G no final do ano passado, já lançou um serviço pago de televisão com alguns canais, como ESPN, CNN, entre outros, mas ainda sem nenhum canal de TV aberta. A Samsung apresentou um modelo de celular compatível com o padrão europeu. É o P960 que tem um formato slide e tela de 2,6 polegadas. Fora o design e a função de TV, ele não traz configurações extraordinárias. Já a Nokia preferiu incluir o sistema de TV digital europeu no N96, seu grande lançamento da feira. A Motorola, que anunciou recentemente querer vender sua unidade de celular, lançou só uma televisão portátil para a TV digital européia. Chamado de Mobile TV DH01n, o aparelho também aceita cartão de memória para a gravação de programas de TV. Dá até para pausar uma transmissão de TV e continuar assistindo depois porque a programação é gravada na memória. A francesa Sagem também apresentou uma nova versão do seu celular para TV digital, o MyMobileTV. Agora, o aparelho também funciona no padrão DVB-SH, um das tecnologias de transmissão de TV digital européia que pode ser utilizada na mesma freqüência das atenas de celular. Ou seja, o sinal digital pode ser transmitido por operadoras de celular. A chinesa E-Ten, que já vinha anunciando um lançamento de um celular para a TV digital européia, agora mostrou o aparelho. É o smartphone Glofiish V900, que também tem um teclado slide. F.S