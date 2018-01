A última cartada de Bill Gates

Com as dificuldades que vem enfrentando na tentativa de compra do Yahoo, a Microsoft busca uma alternativa para fazer frente ao domínio do Google entre os buscadores da web. Ontem, a gigante do software anunciou o lançamento de um serviço que dará um desconto aos usuários que comprarem produtos encontrados por meio de seu mecanismo de busca online Windows Live Search. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quinta. Durante o seu discurso, o presidente da Microsoft, Bill Gates, disse acreditar que o programa promocional pode mudar o perfil econômico do mercado de publicidade de busca, à medida que os anunciantes preferirão não mais pagar por cliques em links, mas por ações concretas, como a efetivação de uma compra. Será mesmo? Ainda é cedo para conclusões, mas o que já podemos observar é que se o todo-poderoso da Microsoft estiver certo, essa terá sido uma última cartada de mestre. Afinal, o Google tem como principal fonte de receita o AdSense ferramenta que relaciona os anúncios apresentados com o conteúdo mostrado na página de um determinado site, bastando que algum visitante clique nos anúncios para que o Google seja remunerado. Mas o grande "detalhe" por trás de tudo isso é que segundo previsões da Kelsey Group o mercado publicitário online mundial renderá US$ 147 bilhões em 2012. Leia mais sobre Microsoft e Google no Estadão.com e no Link: Google revoluciona Terra, mas perde corrida espacial Microsoft leva o Office para a internet Esgotada, a gigante Microsoft pede ajuda Google é a melhor empresa para se trabalhar nos EUA, diz Fortune Messenger TV estréia no MSN