A universalização da banda larga Governo poderá exigir da Oi e da Brasil Telecom que elas assumam o compromisso de ampliar o acesso à internet de banda larga, especialmente para as escolas rurais e instituições públicas, como bibliotecas, postos de saúde e delegacias de polícia. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios deste domingo. A universalização da internet em alta velocidade vem sendo apontada por técnicos do governo como a saída mais nobre para justificar a fusão das duas empresas. Além disso, ganhos de escala obtidos pelas empresas com a fusão poderão ser usados para reduzir tarifas. No Japão, por exemplo, há serviço de internet pelo menos 50 vezes mais rápido e que custa menos da metade do que é cobrado no Brasil. Atualmente no País, cerca de 95% dos assinantes de serviços de internet banda larga, segundo dados da consultoria IDC, dispõem de velocidade de no máximo 2 megabits por segundo (Mbps). O ideal, para fazer o download de um filme, seria dispor de 12 Mbps. Leia mais no Link: Turbine sua conexão com a internet Internet no celular está mais rápida Saiba mais: O mercado de banda larga brasileiro A internet no Brasil