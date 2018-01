A Unochapecó é uma das primeiras a usar o Google Education

Com uma economia estimada em R$ 300 mil em investimentos, a Universidade Universidade Comunitária Regional de Chapecó - Unochapecó é uma das primeiras no Brasil a adotar o pacote de ferramentas do Google Education, uma versão customizada dos serviços de e-mail, agenda e comunicações do Google para instituições de ensino. No caso, os professores, pesquisadores e o pessoal administrativo da entidade poderão utilizar os recursos do Google Apps adaptados às suas necessidades, mantendo por exemplo os seus endereços de domínio, ou seja, um e-mail gerenciado a partir do Gmail ainda poderia ser visualizado com o endereço "@unochapeco.Edu.br". Segundo o coordenador de informática da instituição, professor Jorge Antônio Di Domênico, a Universidade está economizando nos investimentos necessários para o armazenamento de dados e na manutenção de infra-estrutura na entidade. Atualmente, o webmail Unochapecó tem mais de 13 mil usuários. Veja matéria anterior sobre este pacote do Google clicando aqui.