A vez de Tim Cook Na primeira WWDC sem Steve Jobs, cabe ao CEO Tim Cook anunciar o que a empresa tem de novo a oferecer. Em outubro, ele dividiu o palco do lançamento do novo iPad com o vice-presidente de marketing mundial da Apple Philip Schiller. Nesta segunda em que espera-se que ele seja o grande nome do evento, ele terá seu carisma testado mais uma vez. Há duas semanas, o CEO se esquivou de comentar os rumores sobre uma nova Apple TV, mas confirmou que a empresa vê o mercado de tecnologia para televisões com "grande interesse".