A vez dos celulares mutantes

O botão aciona o tocador de música no celular e provoca uma transformação. As teclas dos números desaparecem e dão lugar aos controles de play, pular de faixa e repeat. Já quando você joga um game, a tela onde estavam os botões do celular vira uma janela para controlar o personagem do jogo. Efeitos mutantes foram lançados em certos telefones no começo do ano e eles começam a aportar no Brasil. Os dois principais são o E8, da Motorola e o KF600, da LG. Já o KF510 funciona de forma parecida, mas não é mutante. Os aparelhos exigem paciência até que você se acostume com os controles. É como a sensação de usar pela primeira vez uma tela sensível. Por isso, esse tipo de celular é indicado principalmente para usuários com facilidade de lidar com eletrônicos. O MAIS HI-TECH O Rokr E8 traz recursos avançados que simulam efeitos físicos – conhecidos como interface háptica. Ele não tem botão nenhum, apenas uma camada de acrílico com sensores e luzes. Mas, ao apertar uma das "teclas", o celular vibra e simula a pressão sobre um botão comum, exatamente no ponto que você tocou. Além disso, há um controle giratório, bem parecido com a rodinha do iPod, útil para navegar por listas de músicas. O telefone é voltado para música, portanto, toca MP3, tem rádio, entrada padrão de fones de ouvido e vem com 2 gigabytes de memória interna. Se precisar de mais espaço, há uma entrada para cartões de memória. A tela do E8 tem um tamanho padrão para celulares, mas poderia ser maior. Como ela está horizontal, dá a impressão de ser achatada demais em relação ao celular. FICHA TÉCNICA ROKR E8 MOTOROLA PREÇO | R$ 799 (sugerido sem desconto de planos pós-pagos das operadoras) OPERADORAS | Claro, Tim e Vivo DETALHES | Botões virtuais muito bem desenvolvidos, mas a tela é proporcionalmente pequena.