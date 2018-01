A VIDA EM FABLE 2 POVO SIMPÁTICO Além de aclamá-lo como herói ou temê-lo como vilão, o povo constantemente solta comentários inacreditáveis e alguns xingamentos bem criativos. Dá para passar o jogo todo ouvindo esse falatório. BELAS GROSSERIAS Flatulência e arrotos são considerados uma forma popular e refinada de entretenimento. Se bem executados, os sons corporais conquistam a simpatia dos habitantes da cidade.Mas cuidado, se exagerar, você talvez precise trocar as calças. COMBATE VARIADO Armas de fogo, machados, espadas, bestas e martelos são usados em conjunto com encantamentos de ataque, como raios, bolas de fogo, tufões e espadas de luz, ou de apoio, como desaceleração do tempo. MELHOR AMIGO O cão tem papel fundamental no game. Ele sempre o acompanha. Se for treinado, o animal ajuda você a desenterrar itens e a localizar tesouros, além de combater ao seu lado. BOM DE PAPO Se exercitar sua lábia, é possível flertar com praticamente todas as pessoas do game. Existe até uma série de expressões que serve para seduzir. E, se você for bom, pode até se casar. Ou acabar com algum casamento. A MORAL É SUA Você pode escolher até mesmo sua conduta sexual no jogo. Não existe certo ou errado, apenas o que o faz feliz. Como na vida real, é recomendável fazer sexo seguro com os personagens.