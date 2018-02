Abandono de crocodilos diante de loja de animais inglesa vira 'rotina'

O dono de uma loja que vende animais domésticos na Grã-Bretanha conta que sempre que sempre toma muito cuidado quando encontra uma caixa deixada diante do seu estabelecimento comercial.

Não é para menos. Nesta semana, pela quarta vez em apenas um ano e meio, o proprietário da Wickid Pets encontrou um caixa contendo uma jovem crocodilo.

O animal com um metro de comprimento é proveniente da América da Sul teria entre quatro e cinco anos de idade. Ela pode alcançar até 2,5 metros de comprimento.

Segundo o proprietário da Wickid Pets, Jimmy Wicks, os crocodilos adquiridos legalmente costumam conter um microchip em seus corpos.

''Ela foi submetida a um escâner e não conta com um chip no corpo. Por isso, ela obviamente é proveniente do mercado negro'', afirmou.

O dono da loja conta que está buscando um novo lar para o animal, possivelmente um parque temático local, que expõe animais selvagens para visitação.

Wicks afirma que não são apenas crocodilos ''órfãos'' que acabam indo parar diante da loja, que fica na cidade de Wolverhampton, no oeste da Inglaterra.

Ele conta que que eles já tiveram de buscar lares para tartarugas, aves de rapina, cobras e lagartos encontrados em frente ao estabelecimento.