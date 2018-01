Abbott irá comprar farmacêutica russa por até US$495 mi

As ações da Veropharm, que tem uma capitalização de mercado de 300 milhões de dólares, subiram 36 por cento no início do pregão em Moscou.

Sob o acordo, a Abbott vai comprar a Garden Hills, uma holding que detém uma participação de controle na Veropharm, por uma faixa de 395 milhões a 495 milhões de dólares, dependendo da participação acionária da Garden Hills na Veropharm no momento do fechamento do negócio, disse a empresa.

A Garden Hills possui atualmente mais de 80 por cento da Veropharm, mas deverá possuir mais de 95 por cento quando o negócio se concretizar, afirmou a Abbott.

A Abbott assumirá uma dívida líquida de 136 milhões de dólares e planeja financiar a transação com dinheiro em caixa, disse.

A empresa espera que o acordo, a ser fechado no quarto trimestre, acrescente 150 milhões de dólares em vendas em 2015.

A empresa dos Estados Unidos, que vem operando na Rússia desde 1978, disse que o acordo lhe permitirá estabelecer uma presença industrial no país. A Veropharm tem três fábricas de produtos farmacêuticos em Pokrov, Belgorod e Voronezh.

(Por Megan Davies)