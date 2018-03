AbbVie eleva oferta por farmacêutica Shire a 51,15 libras por ação

A Shire, empresa listada em Londres e especializada em hiperatividade e doenças raras, disse que a oferta anterior da AbbVie, de 46,26 libras em dinheiro e ações, totalizando cerca de 46 bilhões de dólares, subestimou fundamentalmente seu valor.

A AbbVie está ansiosa para comprar a Shire, tanto para reduzir seus gastos tributários ao mudar sua base fiscal para a Grã-Bretanha -- uma tática conhecida como inversão -- como para diversificar seu portfólio de medicamentos. A companhia norte-americana gera quase 60 por cento de sua receita com o medicamento para artrite reumatóide, o Humira, o remédio mais vendido no mundo, que perderá a proteção de patente dos Estados Unidos no final de 2016.

O presidente-executivo da AbbVie, Richard Gonzales, tem defendido seu interesse pela Shire em uma série de reuniões com acionsitas em ambos os lados do Atlântico, após definir o estratégia racional do negócio em 25 de junho. [nL2N0P60PX]

(Por Ben Hirschler)