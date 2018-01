ABC de descobertas culinárias 1001 Comidas para Provar Antes de Morrer, Frances Case (Sextante), R$ 59,90 Um livro sobre ingredientes e como eles são tratados em várias partes do mundo. Repleta de curiosidades e boas fotos, a obra foi feita com a colaboração de 53 especialistas em comida. A autora e editora de livros de culinária explica, logo na introdução, que mais do que um livro sobre pratos, esse é um livro sobre alimentos e sabores marcantes dos cinco continentes. Não se trata, tampouco, de um simples dicionário de ingredientes, já que há verbetes sobre pratos como tarte tatin e blini, além de outros sobre matzá e panetone. A ideia é explorar o que pode ser interessante ao paladar. Ingredientes e temperos emblemáticos de vários países estão presentes. Há ainda iguarias como o broto de lúpulo, a verdura mais cara do mundo. Cada verbete traz a história, a origem e sugestões de combinação entre pratos. Há nove capítulos (frutas, hortaliças, laticínios e ovos, peixes, carnes, temperos, grãos, doces e itens da padaria) e um glossário.