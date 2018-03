Abdelmassih divide cela com quatro presos em Tremembé

O médico Roger Abdelmassih divide a cela com mais quatro presos, na Penitenciária "Dr. José Augusto Salgado" - Tremembé II, segundo informou um agente da unidade no início desta terça-feira, 25. O agente disse ainda que não houve conflito com os novos companheiros. Ele é acusado de estuprar 56 pacientes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Abdelmassih chegou ao local por volta do meio-dia. Veja também: Conselho suspende registro de Abdelmassih Interdições devem ser secretas, defende médico Clínica em São Paulo continuará funcionando O especialista em reprodução assistida estava detido no 40º Distrito Policial (DP), na Vila Santa Maria, na zona norte de São Paulo, desde o último dia 17. Na noite de ontem, ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a liminar no habeas corpus impetrado no sábado, 22, pela defesa, após a Justiça paulista e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) terem negado habeas corpus ao médico.