O médico está preso desde o dia 17 de agosto. Ontem, ele foi transferido do 40º Distrito Policial, em Vila Santa Maria, na zona norte da Capital, para a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado - Tremembé II. Na noite de segunda-feira, a ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a liminar no habeas corpus impetrado no sábado pela defesa.