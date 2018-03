Abdib oferece cooperação técnica para prefeitura de SP

"Oferecemos hoje ao prefeito um termo de cooperação para mobilizar empresas que possam ajudar em projetos, em estruturação jurídica etc. Vamos ver se a gente consegue dar uma contribuição da iniciativa privada para facilitar a ação do governo e agilizar os investimentos", afirmou Godoy após reunião da entidade com o prefeito. Haddad afirmou que pretende licitar obras no valor de até R$ 10 bilhões até o fim deste ano.

De acordo com Godoy, Haddad aceitou a proposta da Abdib. "Foi feita uma oferta de cooperação e o prefeito aceitou", disse.

Godoy elogiou os planos de investimentos da Prefeitura de São Paulo, dizendo ser um programa "consistente". "É bem ordenado. Tem sequência e recurso. As vezes, muitos planos não tem a outra equação do lado, que é a financeira. Esses têm", afirmou.