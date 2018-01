Abrafix divulga nota oficial sobre WiMAX A Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) publicou hoje nota na imprensa em que critica a proibição, imposta às concessionárias pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de participarem da licitação de banda larga sem fio (WiMAX) nas áreas onde já atuam na telefonia fixa. "Concorrência não se faz proibindo concorrentes", diz o título da nota. Apesar da proibição, as concessionárias conquistaram na Justiça o direito de apresentar as propostas para o leilão, mas a licitação foi suspensa ontem pelo Tribunal de Contas da União (TCU). "As concessionárias sempre defenderam a competição. São contra qualquer medida que a limite. Entendem que todos os cidadãos têm direito aos benefícios da competição, com melhores serviços por preços menores. Não há concorrência sem investimento, inovação e ousadia", afirma o texto Abrafix. Acrescenta que alguns setores das telecomunicações querem a nova tecnologia WiMAX somente para seus clientes e cita especificamente como exemplo as empresas de TV por assinatura, "algumas pertencentes a grupos econômicos de porte equivalente ou maior que várias concessionárias". A Associação diz que a decisão da Justiça de permitir a participação delas na disputa por todas as licenças corrige uma distorção do edital. "Em todos os países onde ocorreu leilão de freqüências para a tecnologia WiMAX, as concessionárias puderam participar". Segundo a Abrafix, o impedimento inviabiliza uma política de inclusão digital, "pois os detentores da exclusividade tenderão a atender os segmentos de alta renda, já que não têm as obrigações de universalização que recaem sobre as concessionárias". A Associação encerra a nota dizendo que, sem a participação de todos os competidores, se está premiando a ineficácia. "O Brasil não pode retroceder ao tempo de reservas de mercado para tecnologias ou empresas, mas deve incentivar investimentos e impulsionar desenvolvimento. A nota, no entanto, não menciona a decisão do TCU.