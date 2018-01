Abril Educação anuncia nova estrutura organizacional

A companhia, que tem foco na educação básica e pré-universitária no Brasil, informou que a vice-presidência de Produtos e Serviços Pedagógicos, anteriormente liderada por Ghio, foi dividida em três áreas.

Com isso, a companhia passa a contar com uma diretoria executiva de Marketing, Vendas e Comunicação Institucional, uma vice-presidência de Relacionamento e Serviços Pedagógicos, e uma diretoria executiva de Inovação e Conteúdo.

No âmbito das mudanças, a Abril Educação também extinguiu a vice-presidência de Operações, Integração e Sinergias, criando em seu lugar duas diretorias executivas: de Integração e Fusões e Aquisições, e de Planejamento Estratégico e Gestão de Performance.

"As mudanças visam aumentar o foco no cliente; a eficiência das ações comerciais de Sistemas de Ensino, Editoras e Produtos Complementares, bem como desenvolver as vendas cruzadas; e a integração dos negócios com eliminação de redundâncias e consequente economia de custos", afirmou a empresa em comunicado.

No total, a companhia passará a ter cinco diretorias executivas e quatro vice-presidências.

A reestruturação é anunciada após acordo para a entrada da gestora de recursos Tarpon Investimentos no bloco de controle da Abril Educação, operação divulgada no início de junho.

(Por Marcela Ayres)