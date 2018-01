Abrir uma Lan House exige aporte inicial de R$ 100 mil No País em que mais se acessa intensamente a internet - média de 20 horas e 25 minutos por pessoa em maio -, só 11,3% dos brasileiros têm computador em casa. Números que deixam uma brecha para a abertura de lan houses. O mercado é promissor - são apenas 2 mil lans no Brasil. Mas alguns cuidados são necessários para manter o negócio de vento em popa e não se arrepender. Apontadas como as casas de fliperama do século XXI, as lans oferecem jogos, acesso à internet em banda larga e outros atrativos para o público - lanches e brindes, por exemplo. Investir em um estabelecimento do tipo exige um caixa de pelo menos R$ 100 mil, para compra de 25 computadores. Mas o retorno pode ser garantido, se houver uma atenção especial para fidelizar os clientes. Até no Orkut, site de relacionamento americano que os brasileiros dominaram, há comunidades de donos de lans narrando suas histórias - de sucesso ou não. Inovações Instalada há três anos na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, a lan UnitZero conquistou os clientes oferecendo jogos e máquinas de dança e organizando eventos. Hoje, a proprietária da casa, Thereza Christina Vasconi Pires, explica que o acesso está dividido: metade jogos, metade internet. São 24 computadores que funcionam durante a semana, das 10 horas até a meia-noite, e nos finais de semana durante toda a madrugada. Segundo Thereza, 15 computadores, na média, ficam ocupados em período integral. A lan conta ainda com dois videogames e oferece impressões e scanner. Cada hora conectada custa ao usuário R$ 3. Mas há diferenças conforme o horário de acesso e os pacotes. A dona da UnitZero não revela quanto lucra por mês. Diz apenas que os gastos giram em torno de R$ 10 mil mensais, incluindo o salário dos três funcionários. ?Mas é de domingo a domingo e também feriado. Não tenho vida familiar ou social.? A dica de Thereza para quem quer entrar no mercado é ter paciência e buscar informações antes de dar início ao negócio. Um técnico disponível o tempo todo também é importante. Na UnitZero, quem salva Thereza dos problemas é o próprio filho. Franquias Com sete franquias - cinco na capital paulista -, a Cyber Games & Internet é um exemplo de sucesso em quatro anos de existência. Segundo o diretor de franquias da rede, Antônio Carlos da Silva, o mundo hoje não vive mais sem computador: ?Quem não conhece a máquina está excluído da sociedade do emprego, dos negócios e da comunicação?. Segundo Silva, uma lan deve ser de pequeno porte, ter de 10 a 25 computadores, ou, então, mais de 30. A dica de Silva é acrescentar ao negócio outros produtos e serviços, como telefonia, revistas, periféricos, jogos, cursos de informática e muitos eventos no segmento de games, criando o que ele chama de ?verdadeiro centro de convivência digital?. O diretor alerta que, mesmo sendo uma tentação, é bom não se entregar aos programas piratas. Para ele, o ideal é uma lan funcionar no mínimo 16 horas por dia. Também ajuda estar preparado para atuar nas áreas financeira e administrativa, além de ter um bom conhecimento de computadores , jogos e internet. A escolha de um local para instalar a lan pode ser decisivo. Os especialistas recomendam lugares próximos a prédios residenciais, empresas, escolas, faculdades, academias e muita gente passeando. Proximidade de hotéis também é uma boa pedida.