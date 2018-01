ABTA é contrária à compra da TVA pela Telefônica A disputa pelo mercado de telecomunicações chegou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), da qual a NET faz parte, é contra a compra da operadora de televisão por assinatura TVA pela Telefônica e pediu ao Cade que baixe medida cautelar para suspender a operação. A avaliação da ABTA é de que a Telefônica, ao adquirir a estrutura que transmite o sinal de televisão via microondas terrestres (MMDS) da TVA, tenta contornar a proibição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que empresas de telefonia fixa participem do leilão de licenças para prestação de serviços de banda larga sem fio (WiMAX), uma vez que as freqüências de MMDS podem ser usadas para essa finalidade. A ABTA também apresentou à Anatel pedido para que reconsidere a decisão de conceder licença para a Telefônica operar serviço de TV por assinatura via satélite. A associação alega que haverá concentração dos meios de serviços convergentes pela empresa. "Com a eliminação da TVA como ofertante de serviços triple play (telefonia, internet e televisão), haverá só dois concorrentes, um deles a Telefônica, dominante nos mercados de voz e banda larga. Tal liderança reduzirá a concorrência, fechará mercado e erguerá barreiras à entrada de novos competidores", diz documento da ABTA. A TVA contra-ataca e diz que a convergência tecnológica é fato. "No Brasil, a convergência tem sido privilégio da NET Serviços que vende TV por assinatura, acesso à internet em banda larga e serviço telefônico, operado em parceria com a Embratel, empresa controlada pela Telmex", afirma a TVA também em documento. Alternativa A TVA apresenta a parceria com a Telefônica como alternativa para o que chama de monopólio da NET. "Só a formação de um grupo forte, capaz de viabilizar investimentos, de criar conteúdo nacional relevante e conhecedor do mercado convergente pode quebrar o monopólio já estabelecido e oferecer alternativas ao consumidor", afirma o documento da TVA, que não reconhece mais a ABTA como representante legítima do setor de TV por assinatura. Estudo feito pela Pezco Consultoria, a pedido da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitiva (Telcomp) - representa as empresas de telefonia menores -, diz que as grandes concessionárias têm vantagem natural no mercado de telecomunicações em função do pioneirismo, pois se originam do antigo sistema Telebrás. O estudo diz que o WiMAX libera internet de banda larga de ter de passar pela rede de telefonia fixa, "dominada em boa parte do mundo pelos antigos monopolistas". Mas alerta que a posição pode continuar dominante se não forem mantidas as restrições impostas pela Anatel para a participação das concessionárias no Wimax . "Os leilões de freqüências do WiMAX constituem grande oportunidade para o reforço à competição, desde que sejam conduzidos com restrição." O documento diz que as concessionárias, ao obterem licenças do WiMAX, deixariam de investir nas redes fixas, essenciais para a comunicação de voz e dados no País. "Com a investida das teles em outros meios, como WiMAX, acabam fechando o mercado." Defesa A Associação Brasileira das Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) - reúne as grandes telefônicas -, rebate o argumento da Telcomp dizendo que a exclusão das concessionárias penaliza a universalização. Segundo a Abrafix, as freqüências do WiMAX são apropriadas para o atendimento de regiões de baixa densidade demográfica. As concessionárias dizem que as restrições desejadas pela Anatel retardam a inclusão digital, pois a tecnologia de banda larga sem fio facilitaria a adoção de telecentros para atendimento à comunidade.