ABVCAP elege chefe da Carlyle no Brasil como presidente

Borges é atualmente diretor presidente e co-chefe de private equity do Carlyle Group no Brasil e vai substituir Clovis Meurer no comando da entidade.

Durante encontro anual da ABVCAP, Borges afirmou que "a perspectiva de participação do setor no país é promissora pois acreditamos na retomada do crescimento econômico, na recuperação da atividade dos mercados de capitais e na força do setor produtivo brasileiro".

Meurer continuará como vice-presidente sênior da ABVCAP, junto com Luiz Eugenio Figueiredo, disseram os executivos.

(Por Guilhermo Parra-Bernal)