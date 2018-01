Acabou o monólogo no jornalismo

Antigamente era apenas um monólogo. Agora é preciso conversar. Editor de blogs da BBC, Giles Wilson é pioneiro na internet e acompanha de camarote as transformações atuais do jornalismo no mundo. Responsável por levar o grupo britânico às ondas da rede mundial lá no longínquo ano de 1997, ele já viu de tudo: os primeiros experimentos de notícias online, o surgimento dos blogs, previsões de que os jornais acabariam... "O jornalismo mudou. Está virando uma conversa. Não é mais via de mão única." Pelos meios digitais, principalmente a web, o antes "leitor passivo" agora envia flagrantes em vídeo, foto e texto para "ajudar na cobertura"; blogs se espalham pelos portais para jornalistas "conversarem" com a audiência; repórteres se tornam acessíveis por perfis em redes sociais... "O leitor já interfere no noticiário e se aproxima dos veículos. Essa é a transformação", disse, ao Link, ele, que esteve no País na semana passada para participar do MediaOn, evento sobre jornalismo online. Em 1997, quando Giles largou seu emprego em um jornal britânico para se aventurar na web, não era assim. "Só conhecia interação com os leitores por cartas", lembra. "Na época, os jornais britânicos The Independent e The Times tinham pequenas experiências na internet." A BBC, então, resolveu montar o seu site de notícias e o jornalista foi um dos responsáveis pela estréia. "Eram só três PCs na redação." No início, as reportagens eram apenas com texto e imagem. Com o tempo, e o desenvolvimento da própria web, a forma de apresentação das matérias passou a contar com infográficos, vídeo e áudio. "Hoje, é possível contar uma história de forma diferente, mais detalhada. A internet traz todas as mídias para um lugar só." Quer dizer então que a web substitui as outras mídias? Giles não é daqueles que fazem previsões catastróficas com relação à imprensa tradicional, coisa comum nos dias de hoje. Ele constata que a internet cresce mais rápido que a TV – principal veículo da BBC – no Reino Unido. Mas prefere não afirmar que ela está com os dias contados. "Porém, já há jornais, por exemplo, que vêem a internet como o meio principal de veiculação de notícias. A rede está muito disponível hoje, seja em casa, no trabalho ou no celular." Muito dessa audiência crescente, diz, deve-se à tal da "conversa" citada no início do texto. Desde 2006, Giles é o responsável pelos blogs da BBC. Mais do que dar sites pessoais a jornalistas, o projeto busca criar interação entre o público e a redação. "O blog é um complemento às notícias que publicamos. O noticiário, por mais que tenha recursos novos na web, é muito semelhante ao que se faz há séculos. O blog é uma libertação disso. A idéia é que o jornalista e o leitor conversem entre si." Esse pensamento, sugere, explica o "boom" atual de blogs em veículos de comunicação no mundo todo, mesmo que a ferramenta já exista há 11 anos. "Acho que os veículos não haviam enxergado ainda os benefícios dos blogs. Não é uma uma coisa mágica, mas ajuda a fidelizar o público." A "conversa" no jornalismo hoje também inclui a participação efetiva do público nas notícias, aponta Giles. E não só em blogs independentes, mas também em grandes veículos. É o tal do jornalismo cidadão, em que o leitor vira repórter. "As pessoas estão afiando seus instintos jornalísticos. Com celulares que fazem vídeos e fotos com alta resolução, elas estão cada vez mais instigadas a enviar relatos do que viram." Os grandes veículos, diz, abrem cada vez mais espaço para essas contribuições, que ajudam a tornar a cobertura "cada vez mais compartilhada, fazendo com que o leitor se enxergue ali". "Tudo isso faz com que, mais e mais, a relação entre veículos e público esteja ligada. Acabou aquela coisa de via única. Chegamos ao fim da era das cartas."