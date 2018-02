Academia é interditada após contaminação por hepatite Uma academia de ginástica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, foi interditada na tarde desta segunda-feira, 02, depois que 26 pessoas contraíram hepatite A. O nome do estabelecimento não foi divulgado pela Polícia Civil. A academia foi alvo de operação feita por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), do Consumidor (Decon), Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) e Vigilância Sanitária.