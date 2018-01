'Academia virtual' para Wii chega ao mercado japonês

A Nintendo anunciou nesta quarta-feira, 10, que começará a vender o game Wii Fit, que ajuda os usuários a manter a boa forma, em tempo para a importante temporada de festas de fim de ano, no Japão. O anúncio fez as ações da companhia dispararem. Veja também: Jogador poderá usar sabre de luz em Star Wars O anúncio da Nintendo surgiu apenas um dia depois que a Sony informou que reduzirá em 10% o preço do PlayStation 3 no mercado japonês e que lançará uma nova versão do console, mais barata, a fim de combater o domínio da Nintendo. O novo jogo da Nintendo, que chega ao mercado em 1º de dezembro ao preço de 8,8 mil ienes (US$ 75), vem com um tapete dotado de sensores de pressão chamado Wii Balance Board. O dispositivo é capaz de perceber quando uma pessoa se move ou inclina, permitindo que os jogadores dêem cabeçadas em bolas de futebol virtuais e façam seus personagens na tela saltarem. O dispositivo também pode ser usado para atividades como ioga e aeróbica. O novo game provavelmente será o próximo grande propulsor de vendas para o console Wii, da Nintendo, depois que a demanda inicial foi estimulada pela popularidade do pacote Wii Sports, que permite aos usuários jogar uma partida virtual de tênis, disseram os analistas. O Wii supera de longe as vendas do PS3 desde que os dois consoles foram lançados, no final do ano passado. A estratégia da Nintendo, de oferecer jogos inovadores mas fáceis de jogar, expandiu o público interessado em videogames, atraindo mulheres e pessoais mais velhas como usuárias. "Trata-se do nosso produto mais importante para o final do ano", disse Satoru Iwata, presidente da Nintendo, em entrevista coletiva. "Com o Wii Fit, nosso objetivo será expandir a definição de videogame, bem como nossa base de usuários." A Sony incluiu uma série de suas tecnologias mais avançadas, incluindo um player de DVD de alta definição Blu-Ray, no PS3, o que propicia alta capacidade gráfica. Mas as funções avançadas elevaram os custos de produção e tornam difícil e cara a criação de jogos para o console. A Nintendo, que está envolvida em uma batalha contra a Sony e a Microsoft pela liderança no setor de videogames, afirmou que o Wii Fit será lançado nos mercados fora do Japão em 2008.