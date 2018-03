Acadêmicos do Tatuapé canta influência de São Jorge

A escola da zona leste será a última a desfilar no Grupo Especial do carnaval paulistano, com hora marcada para as 05h10. Para a apresentação do samba-enredo "Poder, fé e devoção, São Jorge guerreiro" o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé vai levar para a avenida 3 mil pessoas e 5 carros alegóricos. Entre as celebridades estão a modelo e apresentadora Gil Jung como rainha de bateria e a sambista e deputada estadual pelo PCdoB Leci Brandão.

A escola dividiu o desfile deste ano em cinco setores. O primeiro contará a vida de soldado de Jorge da Capadócia até a sua morte, em 23 de abril de 303 depois de Cristo. O segundo e o terceiro setores mostrarão a devoção ao guerreiro e o sincronismo que a figura cristã de São Jorge obteve com outras religiões, em especial às manifestações afro-brasileiras, que levaram à popularização do santo no País.

O restante do desfile vai se dedicar à influência de São Jorge na cultura e na arte brasileiras e a devoção de parte da população ao santo. São Jorge está presente em músicas populares, pinturas, filmes, folclore. É padroeiro de tradicionais escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro e de times de futebol.

Confira o samba-enredo da Acadêmicos do Tatuapé:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Surgia um menino

valente guerreiro com seu ideal

nasceu pra lutar contra o mal

é Jorge lá da Capadócia

com seu cavalo e sua lança

espalhou a fé e a esperança

em sua lenda, salvou nossa gente

venceu o dragão...

Cruzou continentes

na caravela a sua imagem

chegou de Portugal

fiel padroeiro

na terra do carnaval

Ogum iê,... iê meu pai

é proteção,... é muito axé

filho teu não cai

É arte em cena

canções, poemas

carrego na pele tua tatuagem

no meu coração força e coragem

tu és cavaleiro de tantas batalhas

São Jorge guerreiro você nunca falha

e lá vou eu em devoção

no meio dessa procissão

Eu amanheço nos braços da fé

vim do clarão da lua, sou Tatuapé

canto forte em oração

meus inimigos não me alcançarão.