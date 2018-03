Acadêmicos fez seu melhor desfile, diz presidente O presidente da Acadêmicos do Tatuapé, Eduardo dos Santos, avaliou a apresentação deste ano como o melhor da história da escola da zona leste de São Paulo. Com lágrimas nos olhos, ele disse que a agremiação superou problemas ocorridos pouco antes do carnaval, como um acidente com a coreógrafa da comissão de frente. "Foi o melhor desfile da história da Acadêmicos do Tatuapé", afirmou.