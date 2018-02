Acaiaca é o 18º município a decretar emergência em MG

SÃO PAULO - O município de Acaiaca, na Zona da Mata mineira, é o 18º município de Minas Gerais a decretar situação de emergência por causa das chuvas. O transbordamento de um rio causou inundação no centro da cidade ontem. De acordo com a Defesa Civil municipal, 159 pessoas estão desalojadas (podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 37 estão desabrigadas (precisam de abrigos públicos).

O número de cidades mineiras que decretaram estado de emergência subiu de 15 para 18 de ontem para hoje. Ao todo, desde o início da temporada de chuvas no Estado, em outubro, 60 cidades foram atingidas por eventos como vendavais, deslizamentos e enchentes. A Defesa Civil estadual registrava na manhã de hoje cerca de 21.500 pessoas afetadas, 459 desalojadas, 30 desabrigadas e quatro feridas.

Duas pessoas morreram no Estado. Admardo Pereira, de 43 anos, foi atingido por uma árvore enquanto andava de moto no município de Reduto. A segunda vítima, Poliane Alves de Oliveira, de 23 anos, foi arrastada por um córrego em novembro. Seu corpo foi encontrado na última terça-feira.

De acordo com a Defesa Civil, já choveu em dezembro 34% a mais do que o esperado para todo o mês. Foram 430 milímetros (mm) de precipitação. A previsão para este domingo era de muita chuva na região noroeste de Minas Gerais.