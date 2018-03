Ação da Lei Seca leva apenas um à delegacia em SP A Polícia Militar do Estado de São Paulo abordou 114 pessoas e conduziu apenas uma à delegacia por embriaguez ao volante durante a Operação Direção Segura, realizada na capital paulista entre 21h de ontem e 2h30 de hoje para garantir o respeito à Lei Seca na direção. Na ação, 74 pessoas foram submetidas ao teste de bafômetro, 72 veículos foram fiscalizados, 14 condutores foram autuados por infrações de trânsito diversas. A partir deste fim de semana, a Polícia Militar de São Paulo vai começar a fazer blitze da Lei Seca no início da tarde. A operação servirá de teste para que a PM possa mapear locais que precisam ser fiscalizados durante o dia. Inicialmente, os alvos serão as proximidades de shoppings e bares, além de portas de estádios de futebol. Desde que a Lei Seca entrou em vigor, no dia 20 de junho, o motorista flagrado com 0,1 miligrama de álcool por litro de ar expelido já recebe multa de R$ 957,70 e perde a habilitação. Com 0,3 miligrama, ele responde criminalmente e fica sujeito a pena de 6 meses a 3 anos de prisão, com direito a fiança.