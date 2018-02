Ação da PF contra crimes na internet já tem 76 presos Na maior ofensiva contra os crimes na internet, a Polícia Federal desarticulou hoje, com a Operação Trilha, 15 quadrilhas que atuavam em 12 Estados e no Distrito Federal lesando bancos e correntistas com o roubo de senhas, clonagem de cartões e falsificação de talões de cheques. O número de vítimas dos golpes pode chegar a milhares em todas as regiões do País. Ao longo do dia foram presas 76 pessoas, de um total de 139 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Outros 63 suspeitos são procurados. A investigação durou um ano e a operação mobilizou 691 policiais.