Ação da Portugal Telecom cai com incerteza sobre Vivo A ação da Portugal Telecom caía nesta sexta-feira, em meio a preocupações de que um apoio do conselho da companhia à oferta de 7,15 bilhões de euros da Telefónica pela participação da companhia na Vivo não ocorra até o final do dia, prazo final da proposta.