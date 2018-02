Ação da Positivo Informática dispara com expectativa sobre reestruturação

Às 16h30, as ações da empresa exibiam valorização de 14,1 por cento, cotadas a 3,40 reais, depois chegarem a avançar mais de 21,5 por cento na máxima do dia.

Na semana passada, a companhia divulgou fato relevante em que afirmou que estava promovendo estudos de reestruturação societária e que tinha aprovado um programa de recompra de ações.

Nesta quarta-feira, o site Infomoney noticiou, citando "uma fonte que acompanha as negociações", que os estudos devem levar à venda do controle da empresa e que a chinesa Lenovo "estaria mais próxima de levar a empresa".

Procurada, a Positivo Informática não comentou imediatamente a informação. A Lenovo disse que não comenta rumores de mercado.

A Lenovo anunciou em novembro que superou a Positivo Infomática na liderança do mercado brasileiro de computadores pessoais no terceiro trimestre, que era detida pela companhia nacional desde 2005.

De acordo com dados da consultoria IDC, as vendas de PCs no Brasil no terceiro trimestre caíram 15 por cento sobre o mesmo período do ano passado, para 3,4 milhões de unidades. A consultoria espera queda de 10 por cento do mercado de PCs este ano e de 6 por cento em 2014.

(Por Luciana Bruno)