Ação da Tel Italia sobe por possível aquisição pela Telefónica

"Todos estão olhando o risco de ficarem para trás em uma operação potencialmente vantajosa", disse um operador.

Um consórcio integrado por Telefónica, Intesa San Paolo e Mediobanca, Assicurazioni Generali e família Benetton comprou em 2007 participação de 24,5 por cento Na Telecom Italia.

No Brasil, onde a Telecom Italia opera através da unidade celular TIM Participações e onde a Telefónica tem operações nos mercados de telecomunicações móveis e fixas, a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu criar mecanismos para garantir a separação operacional e administrativa das empresas, como proibir que membros do conselho de administração de qualquer empresa da Telefónica integrem o conselho de qualquer companhia da Telecom Italia no país e vice-versa.