Ação da Telecom Italia cai com rumor de aumento de capital

As ações da Telecom Italia chegaram a cair cerca de 13 por cento nesta quarta-feira em meio a rumores de que a endividada companhia fará um aumento de capital. "(A Telecom Italia) está sendo vendida com os comentários do mercado sobre um aumento de capital", disse um operador em Londres. Outro operador afirmou que há rumores de uma emissão da Telecom Italia. Representantes da empresa não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Às 8h43 (horário de Brasília), as ações da empresa exibiam perda de 7,06 por cento, cotadas a 1,22 euro. Os papéis chegaram a ter negociação suspensa por perdas excessivas. O índice europeu de operadoras de telefonia recuava 2,7 por cento. Preocupações de que a Telecom Italia possa precisar de dinheiro via aumento de capital para pagar dívida líquida de 35,7 bilhões de euros (56,45 bilhões de dólares) têm prejudicado as ações da companhia nas últimas semanas. O presidente-executivo do grupo, Franco Bernabe, tem negado que tal movimento esteja sendo planejado.