Ação de forças federais será decidida em reunião no Rio O ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), o secretário José Mariano Beltrame, da Segurança, e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general José Caros de Nardi participam nesta segunda-feira de reunião para discutir como será a ação de tropas federais para combater os ataques de criminosos a UPPs, a partir das 10h, no Centro Integrado de Comando e Controle, no Rio de Janeiro.