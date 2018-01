Ação do Google supera marca dos US$ 700 na Nasdaq

As ações do Google superaram nesta quarta-feira, 31, os US$ 700 por título no mercado do Nasdaq em Nova York, após saber que está em negociações com a Verizon Wireless e a Sprint, e que quer competir com as redes sociais Facebook e MySpace. As ações do Google chegaram a US$ 701,47 e, meia hora depois da abertura do Nasdaq, subiam US$ 4,68 (0,67%), para US$ 699,45 por título. Os investidores compravam ações da companhia após saber que, dentro de duas semanas, deve ser anunciado um novo software e serviços para que os fabricantes de telefones celulares possam adaptá-los ao sistema operacional do Google, que está previsto para sair ao mercado em 2008. As ações do Google subiram 52% neste ano e 723% desde que começou a cotar no Nasdaq, em agosto de 2004.