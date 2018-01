Ação do Google supera US$ 600 pela primeira vez

As ações do Google navegaram acima de US$ 600 pela primeira vez em sua história nesta segunda-feira, 8, dando seqüência a um rali de alta que elevou o valor de mercado da líder no segmento de busca de informações na internet em aproximadamente US$ 25 bilhões no último mês. As ações da empresa, com sede em Mountain View, chegou à máxima de US$ 601,45, antes de retornarem para US$ 596,49, indicando alta de 0,43%, instantes atrás, segundo cotações do pregão eletrônico da Nasdaq, onde os ativos da companhia são negociados. Foi a sexta vez nas últimas 12 sessões em que os ativos da companhia atingiram recordes, reagindo às expectativas de resultados exultantes no terceiro trimestre. O balanço da companhia deve ser divulgado no dia 18 de outubro. A ação da empresa estreou na bolsa em agosto de 2004, cotada a US$ 85. Hoje, a empresa de nove anos tem um valor de mercado de US$ 187 bilhões, superando empresas maduras como a IBM, Coca-Cola e Hewlett-Packard. As informações são da Dow Jones.