Ação em favela do Rio termina com 4 mortos e 22 presos Uma operação da Polícia Civil em quatro favelas do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, terminou com quatro suspeitos mortos e 22 pessoas presas. O agente Wagner Rodrigues de Oliveira foi baleado, mas passa bem. Na investida, 41 motocicletas foram apreendidas pela corporação, número que, para os policiais, vai provocar uma diminuição no volume de assaltos na região, já que as motos seriam usadas pelos bandidos para praticar os crimes.